Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Batı Karadeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Çankırı'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden sonra Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu) ile Eskişehir'in kuzeyi, Çankırı ve kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Ankara'da da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Sağanak
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