Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta heyelan: 3 ev için boşaltma kararı
[Fotoğraf: AA ]
Sinop'ta bazı yollar ve yerleşim yerlerinde heyelan meydana geldi. Ayancık ilçesinde heyelanda zarar gören 3 ev için boşaltma kararı verildi.
Sinop'ta yağışların ardından Ayancık, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde bazı köy yollarında çok sayıda heyelan oluştu.
İl Özel İdaresi ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayancık'ta ise 3 farklı yerleşim yerinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, köylerde incelemede bulundu.
İncelemelerin ardından heyelan sonucu zarar gören 3 ev için boşaltma kararı verildi.
Sıradaki Haber
Kars çayı taştı: Ev ve tarım arazilerini su bastı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz