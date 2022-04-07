Sinop'ta yağışların ardından Ayancık, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde bazı köy yollarında çok sayıda heyelan oluştu.

İl Özel İdaresi ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan yolları tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayancık'ta ise 3 farklı yerleşim yerinde heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, köylerde incelemede bulundu.

İncelemelerin ardından heyelan sonucu zarar gören 3 ev için boşaltma kararı verildi.