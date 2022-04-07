Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ses cihazıyla avlanan avcılara 15 bin lira ceza kesildi
Iğdır'da ses cihazları ve çeşitli tuzaklarla avlanırken yakalanan 2 kaçak avcıya 15 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı Dağı kırsalında kaçak avcılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 2 kaçak avcı tespit etti.
Bu kişilerin bulundukları alanda, keklik sesi çıkaran ses cihazları ve çeşitli tuzaklarla 10 kınalı keklik yakaladıkları anlaşıldı.
Doğa koruma ekipleri, 2 kaçak avcıya 8 bin 500 lira tazminat, 6 bin 500 lira da idari para cezası olmak üzere 15 bin lira ceza kesti.
Keklikleri doğal ortamlarına salıveren ekipler, ele geçen tuzaklar ile ses cihazlarını da imha etti.
Etiketler: Iğdır Kaçak Avcılık
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