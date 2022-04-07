Emine Asya bebek henüz 10 aylık. 4 aylıkken SMA Tip-1 teşhisi koyuldu. O günden bu yana makine desteği ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Malatya'da yaşayan Emine Asya'nın tedavisi için her saniye önemli. Ailesi hayırseverlerin desteği için valiliğin onayıyla kampanya başlattı.

Kızının zamanının daraldığını söyleyen Anne Neslihan Kaya, şöyle konuştu:

"Bir an önce yurt dışındaki gen tedavisine ulaşmamız gerekiyor, bunun için de hayırseverlerden destek bekliyorum, sizler olmadan başaramayacağız. Kızım o ilacı almazsa ölebilir, şu an ölüm ve yaşam arasındaki o çizgide duruyor benim evladım bu yüzden desteklerinizi bekliyorum lütfen Emine Asya'yı görmezden gelmeyin. Kimseden çok yüksek meblağlar beklemiyoruz. Çok kişiden azar azar destekler bekliyoruz."

Emine Asya'nın tedavisi için 24 ay kritik

Kaya, "Kızımın 2 yaşına gelmeden o ilacı alması gerekiyor diyoruz ama kızımın cihazlara bağlı olduğu için zamanı çok daha kısıtlı onun için bir an önce o ilacı alması gerekiyor" ifadelerine de yer verdi.

Umutlarını Dubai'deki gen tedavisine bağlayan aile, kızlarının sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor.