Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Bahçelievler'de vatandaşlar tarafından sallandığı ihbarı yapılan 45 yıllık 4 katlı bina, belediye ekipleri tarafından tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul Bahçelievler'de yeni başlayan inşaat çalışması nedeniyle sokakta bulunan 45 yıllık 4 katlı binanın zaman zaman sallandığını gören vatandaşlar, yetkililere bildirdi.
Bahçelievler Belediyesi ekipleri, incelemelerde bulundukları binadan örnekler aldı. Betonda dökülmeler ve çatlaklar tespit edilen bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
Belediye ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, bina sakinlerinin çevredeki otellere yerleştirileceği belirtildi.
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