Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 12:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta 8 köpeğin ölümüne inceleme
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'taki hayvan otelinde 8 köpek ölü bulundu. Belediye tarafından köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı.
Göksun Belediyesi'nce Kurtuluş Mahallesi'ne sokak hayvanları için yaptırılan hayvan otelindeki 8 köpek ölü bulundu. Sosyal medyada hayvan otelinden görüntüler paylaşılırken, bazı köpeklerin can çekiştiği anlar yer aldı.
Göksun Belediyesi yetkilileri, köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığını ve inceleme sonunda açıklama yapılacağını duyurdu.
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