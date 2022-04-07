İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yeri ve 4 eve yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Söz konusu adresler ve eklentileri ile iki araçta yapılan aramalarda 538 bin dal makaron, 91 bin 700 dal sarılmış sigara, 225 kilogram tütün ile 4 elektrikli ve kompresörlü sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.