Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Eskişehir'de soba zehirlenmesi: Anne ve 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı
Eskişehir’de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile 8 çocuğu hastaneye kaldırıldı.
Tepebaşı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde çadırda kalan mevsimlik tarım işçisi Hülya Ö. ile çocuğu sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Rahatsızlanan anne ve çocukları, saat 02.30 sıralarında çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı lik müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Eskişehir Soba Zehirlemesi
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