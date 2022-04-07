Gökyüzü kızıla döndü. Görüş mesafesi azaldı. Suriye üzerinden gelen toz bulutu Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'in Tatvan ilçesi toz bulutunun en çok etkili olduğu yerlerden biriydi. Toz bulutu, geceden itibaren etkili olan yağmurla birleşince ilçeye adeta çamur yağdı. Karla kaplı bölgelerin rengi sarıya döndü. Görüş mesafesi düştü. Araçların üzeri çamurla kaplandı.

Toz taşınımı Siirt'te de benzer görüntüler oluşturdu. Araç sahipleri güne oto yıkamacılarda başladı. Yıkamacılarda zaman zaman yoğunluk oluştu.

Çığ ve rüzgar uyarısı da yapıldı

Yoğun toz bulutu Hakkari ve ilçelerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji, Hakkari, Van, Muş ve Bitlis için toz taşınımının yanı sıra çığ ve rüzgar uyarısında bulundu. Öte yandan, Antalya'da da toz bulutu etkiliydi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, "Bu görüşte kısıtlamalara yol açıyor. 10 kilometrenin altına düşürüyor. Toz taşınımı tabi astım hastalarına kronik bronşit hastalığı olan vatandaşların üzerinde etkileri de olabiliyor" diye konuştu.

Kent genelindeki toz taşınımının cumadan itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.