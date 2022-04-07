Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:53Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sosyal medyadan PKK propagandası yapan 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapıldığını belirledi.
Şüphelileri tespit edip harekete geçen ekipler 4 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Sosyal Medya Terör Örgütü
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