Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 60 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da düzenlenen operasyonda 60 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 60 bin boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Ş. emniyete götürüldü.
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