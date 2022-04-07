Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu için kuvvetli rüzgar uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Van, Bitlis, Muş ve Ağrı'da yarın güneybatıdan kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı.
Vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba zehirlenmeleri, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Rüzgar Enerjisi
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