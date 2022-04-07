Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 19:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Geri itilen düzensiz göçmenler karaya çıkıp yardım istedi
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 23 düzensiz göçmen, Kuşadası'nda karadan ulaşımın olmadığı bir noktaya çıkarak yardım istedi. Sahil güvenlik ekiplerince ulaşılan göçmenler güvenli bölgeye sevk edildi.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda karadan ulaşımın olmadığı noktada bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Kendi imkanlarıyla karaya çıktılar
Ekiplerin ulaştığı 23 düzensiz göçmenin, Yunanistan unsurlarında can salı içinde Türk kara sularına geri itildiği ve kendi imkanlarıyla karaya çıktıkları öğrenildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
İETT otobüsü durağa çarptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz