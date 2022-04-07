Haber Giriş: 7 Nisan 2022 Perşembe 21:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da heyelan: Trafiğe kapatılan yol açıldı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyü yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun trafiğe açılması için iş makineleriyle temizleme çalışması yaptı.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından köy yolu yeniden trafiğe açıldı.
Öte yandan ilçede Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2 köprü hasar görmüş ve kapatılmıştı. Daha sonra 2 köprüden biri onarılarak ulaşıma açılmıştı.
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