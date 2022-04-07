Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyü yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yolunun trafiğe açılması için iş makineleriyle temizleme çalışması yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından köy yolu yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan ilçede Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2 köprü hasar görmüş ve kapatılmıştı. Daha sonra 2 köprüden biri onarılarak ulaşıma açılmıştı.