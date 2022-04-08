Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 01:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de barakada soba yangını: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde barakada yangın çıktı. Yangında, engelli olduğu öğrenilen 1 kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Yıldız Mahallesi Dereköy mevkiinde engelli Damla Uysal'ın ikamet ettiği barakada sobadan yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Soruşturma başlatıldı
Barakada yapılan incelemede ekipler, yangın sırasında evde bulunan Uysal'ın cansız bedenine ulaştı.
Uysal'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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