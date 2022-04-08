Konak Mahallesi Şentürk Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.