Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 02:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da apartman yangını: 6 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde bir apartmanda yangın çıktı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen 6 kişiyi tahliye etti. Dairede maddi hasar oluştu.
Konak Mahallesi Şentürk Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında ikamet eden Gülcan Dede'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.
Dumandan etkilenenlere 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi.
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