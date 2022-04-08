Haber Giriş: 8 Nisan 2022 Cuma 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA-TRT Haber
Tuzla'daki askeri alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Tuzla’daki piyade okulunun içindeki AR-GE Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nun içindeki AR-GE Merkezi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.https://t.co/XLsNshStmp pic.twitter.com/bZcKGTDBNo— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2022
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Zaman zaman patlamalar da yaşandı.
İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Patlama sesleri, İstanbul'un birçok noktasında duyulurken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.
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