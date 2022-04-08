Tuzla Piyade Okulu 41. Bakım Müdürlüğünde bulunan AR-GE Merkezi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nun içindeki AR-GE Merkezi'nde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.https://t.co/XLsNshStmp pic.twitter.com/bZcKGTDBNo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 8, 2022

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Zaman zaman patlamalar da yaşandı.

İtfaiye görevlilerinin yoğun çabasıyla yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

[Fotoğraf: İHA]

Olayda ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Patlama sesleri, İstanbul'un birçok noktasında duyulurken, yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatıldı.