Tunceli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ile ilgili valilik koordinesinde çalışma başlatıldı.

Kıyafetleri nedeniyle "turuncu kar kaplanları" olarak adlandırılan karayolları ekipleri ile İl Özel İdaresi Sekreterliği'ne bağlı ekipler, Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde kar ve tipi ile mücadele ediyor.

Dağ yamaçlarında biriken karı, kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyen "turuncu kar kaplanları", Dağyolu mevkisindeki bakım evinde de olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.



"En zor görev yerimiz Cankurtaran mevkisi"



Bedri Kırmızıtoprak, ekip arkadaşları ile olumsuz hava koşullarında büyük bir mücadele verdiklerini anlattı.



"15 Kasım'dan 15 Nisan'a kadar kış programını uyguluyoruz. Bizim en zor görev yerimiz; bulunduğumuz Pülümür Cankurtaran mevkisidir. Hem tipi hem yoğun yağış hem de sis ekipler açısından çok zorlu geçmektedir. Önce kar küreme sonra buzlanmanın önüne geçmek için tuzlama yapıyoruz. Vatandaşların evlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için gereken azmi göstermekteyiz."

Zor şartlar altında çalıştıklarını hatırlatan Kırmızıtoprak, "Bugün mevsimin ilk karı yağdı, sabah saatlerinde tam anlamıyla etkisini gösterdi. Biz de Tunceli-Erzincan karayolunun orta noktasında bulunan bakım evindeyiz. 86'ncı şube merkezinden müdahale etmek için buradayız. Yolları açtık ve tuzlamayı yaptık. Yolumuz şu an geçişe hazır vatandaşlarımız rahatlıkla karayolunu kullanabilmektedir" dedi.

"Sürücüler olarak can borçluyuz"



Trabzon'dan Elazığ'a giden sürücü Alper Can, kara yolları ekiplerine can borçlu olduklarını söyleyerek, "Bu yol; gerçekten kar, tipi ve sisten dolayı çok zorlu ve korkutucu. Ekipler yolu açmış, şu anda ulaşım rahat. Kara yolları ekiplerine canı gönülden teşekkür ediyoruz ve sürücüler olarak can borçluyuz" dedi.