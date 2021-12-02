Olay, salı günü akşam saat 21.15 sıralarında Beylikdüzü’nde yaşandı. Bir restoranda çalışan Özbekistanlı motokurye Abbas Gaybullaev, götüreceği siparişin hazırlanmasını beklerken motosikletinin çalındığını gördü. Motosikletini yerinde görmeyen kurye büyük şok yaşadı.

İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen kurye, motosikletin tanımadığı bir kişi tarafından iteklenerek götürüldüğünü görünce ikinci şoku yaşadı.

Olayla ilgili kamera kayıtlarını da alan kurye Abbas Gaybullaev, polise giderek şikayetçi oldu. Gaybullaev, çalınan motosikletinin bir an önce bulunmasını istedi.