Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Turna avlayanlara ceza
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 turna vuran kişiye 14 bin 918 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Yumurtalık ilçesinde yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.
Kontrollerde, silahla 2 turna kuşu vurduğu belirlenen kişiye 14 bin 918 lira ceza kesildi.
Etiketler: Adana Kaçak Avcılık
Sıradaki Haber
Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz