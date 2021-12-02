Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Yumurtalık ilçesinde yasa dışı avcılığa karşı koruma ve kontrol çalışmaları gerçekleştirdi.

Kontrollerde, silahla 2 turna kuşu vurduğu belirlenen kişiye 14 bin 918 lira ceza kesildi.