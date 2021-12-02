Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 06:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişi bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde yürüyüş yaparken yollarını kaybeden iki kişi, aramalar sonucu bulundu.
Kargı Domuz Çukuru bölgesinde akşam saatlerinde yürüyüşe çıkan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kişi, Nergiz Tepesi İnce Burun mevkisinde yolunu kaybetti.
Uzun süre haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG-AME) sevk edildi.
Bölgeye giden 6 kişilik ekip, alanda arama çalışması yaptı.
Kayıp kişiler, uzun süren arama sonucunda gece saatlerinde bulunarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Son Haberler
- 08:16
- 08:08
- 07:41
- 07:33
- 07:21
Sıradaki Haber
Lastiği patlayan araç bariyerlere çarptı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz