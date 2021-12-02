Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de terör operasyonu: 3 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere yönelik Osmaniye, Şanlıurfa ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Suriyeli 6 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Osmaniye PKK/KCK Terörle Mücadele
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