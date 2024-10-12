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Türkiye
AA 12.10.2024 15:04

Türksat'tan "İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı" iddialarına yalanlama

Türksat, bazı basın yayın organlarında yer alan "bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türksat'tan "İsrail menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı" iddialarına yalanlama

Türksat'tan yapılan açıklamada, ortaya atılan iddialara yanıt verildi.

Doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürünün kullanılmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aralarında Türksat'ın da bulunduğu bazı kamu kurumları ve şirketlerinin İsrail devleti menşeli siber güvenlik ürünleri kullandığı yönündeki haber doğru değildir. Türksat Bilişim, e-Devlet Kapısı başta olmak üzere birçok proje ve büyük ölçekli operasyonlar gerçekleştirerek ülkemizin dijital dönüşümüne önemli katkı sağlamaktadır. Şirketimizce artan siber tehditlere karşı altyapıları korumak, riskleri azaltmak ve siber dayanıklılığı artırmak için çeşitli ürün ve hizmetler sunulmaktadır.

Bu kapsamda uzun yıllardır yerli ve yabancı teknoloji yatırımı yapılmış olup doğrudan İsrail menşeli hiçbir ürün kullanılmamaktadır. Gerçeği yansıtmayan asılsız haberlere itibar edilmemesi, şirketimizin devletimizin güvenlik konsepti, uluslararası alandaki hassasiyetleri ve önceliklerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini yürüttüğü kamuoyuna saygıyla duyurulur."​​​​​​​

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