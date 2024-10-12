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Türkiye
TRT Haber 12.10.2024 13:15

Batı Karadeniz'de 7 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Batı Karadeniz'de 7 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. 

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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