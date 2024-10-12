Batı Karadeniz'de 7 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Batı Karadeniz'de beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın akşam saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.