Yengesini dövüp babasının evini yaktı, "elim değmiş olabilir" dedi

Olay, 10 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Fadime Ö. bir süredir eşi Eren Ö'den şiddet görüyordu. Gördüğü şiddete dayanamayan kadın babası Osman G'in evine gitti.

Eren Ö, telefonda konuştuğu eşinden eve gelmesini istedi. Ancak Fadime Ö. gelmeyeceğini söyledi. Bunun ardından Eren Ö'nün kardeşi Mert Yiğit Ö, arkadaşı M.S (17) ile birlikte yengesinin kaldığı eve gitti.

Yengesiyle konuşarak eve dönmesini isteyen Mert Yiğit Ö, aldığı olumsuz cevap üzerine yengesini darp etti.

Daha sonra evden çıkan Mert Yiğit Ö, yengesinin babası Osman G'in evini molotofkokteyli atarak ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın şüphelileri Mert Yiğit Ö. ve arkadaşı M.S'yi sokakta kıskıvrak yakaladı.

"Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım"

Mert Yiğit Ö'nün emniyetteki ifadesinde, "Geri evine götürmek için yengemin yanına gittim. Tartışma çıktı ancak ben kimseye vurmadım. Elim değmiş olabilir. Sinirlenip, dışarı çıktım. Sokakta bulduğum içki şişesine benzin doldurup, eve attım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mert Yiğit Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.S'nin ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.