İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 44 zanlı yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuyla ilgili "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Esenyurt ve Avcılar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10'u aranan şahıs olmak üzere 44 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 9 kilo 816 gram uyuşturucu madde, 624 uyuşturucu hap, elektronik likit esrar, 984 gram uyuşturucu madde emdirilmiş tütün, 5 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 91 fişek, 7 tüfek kartuşu, 192 bin 295 lira, 1211 dolar, 500 avro ve 20 sterlin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.