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Türkiye
AA 12.10.2024 06:35

Güneşli Kocabaş Sitesi sanıklarına hapis cezası

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 69 kişinin yaşamını yitirdiği Güneşli Kocabaş Sitesi 7. Blok'un yıkılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 9 sanıktan 8'ine 12 yıl ila 14 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Güneşli Kocabaş Sitesi sanıklarına hapis cezası
[Fotograf: AA]

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Tebernüş Özyurt, Abdullah Üren, Ökkeş Say, tutuksuz sanıklar Ahmet Say, Ökkeş Kır hazır bulundu.

Diğer tutuksuz sanıklar Kerim Sönmez, Mücahit Kar ve Abdulkadir Tatar, duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Ali Taş ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet Say'ın beraatına hükmederken, Ökkeş Say, Ökkeş Kır ve Ali Taş'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar Abdulkadir Tatar, Mücahit Kar, Abdullah Üren, Kerim Sönmez, Tebernuş Özyurt'a "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar Ökkeş Kır, Ali Taş, Abdulkadir Tatar, Mücahit Kar ve Kerim Sönmez'in de tutuklanmalarını kararlaştırdı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde merkez Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesi'nde 69 kişinin hayatını kaybettiği Güneşli Kocabaş Sitesi 7. Blok'un yıkılmasına ilişkin 9 sanık hakkında dava açılmıştı.

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