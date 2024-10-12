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Türkiye
AA 12.10.2024 03:37

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Çorum'da polis ekiplerince yapılan uygulamada hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ın koordinasyonunda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı birimlerce asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 3 bin 978 kişiye GBT sorgulaması yapıldı, 1218 araç kontrol edildi.

Çeşitli eksikleri nedeniyle 103 araç ve sürücüye toplam 359 bin 723 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Uygulama sırasında "çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. de yakalandı.

Araçlarında yapılan aramada ruhsatsız tüfek, 10 fişek ve 4 sentetik ecza hapı ele geçirilen E.D. ve M.D. ise gözaltına alındı.

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Çorum Polis
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