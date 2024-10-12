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Türkiye
AA 12.10.2024 01:38

Kontrolden çıkan cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Tekirdağ'da kontrolden çıkan bir cip istinat duvarına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan cip istinat duvarına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

L.K. idaresindeki cip, Kumbağ Mahallesi'nde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Nilda Turgut ve Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Uzman Dr. Emel Ersöz hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cenazeler, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan sürücü L.K. ile araçta bulunan A.A.G, sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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