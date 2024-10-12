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Türkiye
AA-İHA 12.10.2024 00:29

Ambulanstan yol istediler, vermeyince önünü kesip sürücüyü darp ettiler

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hasta taşıyan ambulansın önünü kesip sürücüyü darp eden 1 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay anı kameralara da yansıdı.

Muhammed Ali K. yönetimindeki ambulans ve görevli sağlık ekibi, kalp krizi geçirdiği öğrenilen 80 yaşındaki N.G'yi Gemlik Devlet Hastanesi'nden alarak, tedavisinin süreceği Bursa Şehir Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'na giren ambulans, emniyet şeridinde ilerlerken arkasından gelen otomobilin sürücüsünün selektör yapıp korna çalarak yol istediği iddia edildi.

Şoförün dudağına 12 dikiş atıldı

Ambulansın önünü keserek bulundukları araçtan inen sürücü S.Y. ile oğlu M.Y, ambulans içinde hasta olmadığını, boşuna siren çaldığını öne sürerek sürücüyü darbetmeye başladı.

Sürücüyü yüzünden yaralayan baba oğul daha sonra otomobile binip uzaklaştı.

İlk müdahalesi ambulanstaki ekip tarafından yapılan Muhammed Ali K, yaralı olmasına rağmen yola devam ederek hastayı Bursa Şehir Hastanesine götürdü.

Dudağına 12 dikiş atılan sürücüye 7 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.

Oğlu tutuklandı, baba adli kontrolle serbest kaldı

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler S.Y. ve M.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, oğlu M.Y. ise tutuklandı.

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