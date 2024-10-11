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Türkiye
İHA 11.10.2024 23:54

Karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 çocuk annesi kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde yaya geçidinden karşıya geçen 59 yaşındaki Nadire Karaca'ya, A.K.'nin kullandığı otomobil çarptı.

Sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadına ihbar üzerine hızla kaza yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 çocuk annesi Nadire Karaca olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücü A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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