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Türkiye
AA 11.10.2024 23:35

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 3 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Dicle Caddesi'nde E.Ç'nin kullandığı otomobil ile M.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle M.Ç'nin kullandığı hafif ticari araç, A.A. yönetimindeki  kamyonla, E.Ç'nin kullandığı otomobil ise V.K. idaresindeki traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 3 kişinin cesedi Hani İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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Diyarbakır Trafik Kazası
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