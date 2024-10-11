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Türkiye
AA 11.10.2024 21:29

İstanbul merkezli 6 ilde dolandırıcılara operasyon: 20 tutuklama

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İstanbul merkezli 6 ilde dolandırıcılara operasyon: 20 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, farklı illerde ofis kurarak kripto para yatırım danışmanlığı yapma vaadiyle bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasına ilişkin "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İI Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Başakşehir merkezli kurulduğu tespit edilen örgütün üyelerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da 6, Kayseri'de 8, Mersin'de 5, Adana, Ankara ve Tekirdağ'da birer olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı 427 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren 22 şüpheliden 2'si adli kontrol hükümleri uygulanması, diğerleri ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Nöbetçi hakimlikte tekrar ifadeleri alınan 20 şüphelinin, üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.

Serbest bırakılan 2 şüpheliden biri hakkında adli kontrol şartı konuldu.

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