İki ilde zehir tacirlerine operasyon: 10 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, uyuşturucu madde ticari yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 parça halinde yaklaşık 74 bin 79 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1263 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 37,16 gram esrar, 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 134 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheli Sivas ve Antalya'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.