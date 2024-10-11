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Türkiye
AA 11.10.2024 17:29

"81 ilde 81 Orman Projesi" ile 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşacak

Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı (TEMA) tarafından "81 ilde 81 Orman Projesi" kapsamında 2 bin 200 fidan dikimi yapılacak.

"81 ilde 81 Orman Projesi" ile 2 milyon 200 bin fidan toprakla buluşacak

TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye İş Bankasının 100. yılına özel olarak 2023-2028 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası ve TEMA Vakfı iş birliğiyle "81 İlde 81 Orman Pojesi"nin hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMA Vakfı Samsun temsilcisi Leman Özay, 2 Kasım'da saat 11.00'de projenin Samsun ayağında, İlkadım ilçesi Kadamut Mahallesi'ndeki ağaçlandırma sahasında da fidanların toprakla buluşacağını kaydetti.

Özay, dikim törenine tüm vatandaşları davet etti.

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