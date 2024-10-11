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Türkiye
DHA 11.10.2024 18:52

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüste yangın

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsü yandı. Yolcular hızla tahliye edildi, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki otobüste yangın
[Fotograf: DHA]

Yangın, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Uskumruköy mevkiinde seyir halinde olan yolcu otobüsünde çıktı.

İstanbul - Diyarbakır seferini yapan otobüsten dumanların çıktığını fark eden otobüs şoförü, emniyet şeridinde durarak yolcuları tahliye etti.

hbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Kontrol altına alınıp söndürülen yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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