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Türkiye
AA 12.10.2024 02:04

Yalova'da fabrikada amonyak sızıntısı: 3 işçi etkilendi

Yalova’da kimyasal üretim gerçekleştiren bir fabrikanın boru çatlağında amonyak sızıntısı meydana geldi. Olayda gaz sızıntısından etkilenen 3 işçiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yalova'da fabrikada amonyak sızıntısı: 3 işçi etkilendi

Çiftlikköy'e bağlı Taşköprü beldesinde faaliyet yürüten bir fabrikada boru çatlağından dolayı kimyasal gaz sızıntısı olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan gaz sızıntısından etkilenen 3 kişiye sağlık ekiplerince oksijen tedavisi uygulandı.

Fabrikaya olası riske karşı Bursa'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de istendiği öğrenildi.

"Sızıntı tamamen kontrol altına alındı"

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23.45'te Acil Çağrı Merkezi'ne gelen amonyak ve metilamin gaz sızıntısı ihbarı üzerine Yalova AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Fabrika tarafından kaçak bölge bloke edilerek tesisin devreden çıkarıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazdan etkilenen 3 vatandaşımız solunum tedavisi almış olup sağlık durumları iyidir. Olay yerindeki gazın su ile absorbe işlemi yapılmaktadır. 00.30'da sızıntı tamamen kontrol altına alınmış olup olay yerinde bir gaz kaçağı mevcut değildir. Yalova, Bursa ve Sakarya ekipleri tedbir amaçlı fabrikada bekletilmekte olup periyodik ölçümler yapılmaktadır. Yapılan ölçümler sonucunda herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır."

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AFAD Yalova
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