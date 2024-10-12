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Türkiye
AA 12.10.2024 11:23

Türkiye'de yaz yağışları yüzde 9 azaldı

Türkiye'de yaz mevsiminde yağışların uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 9 azaldığı belirlendi. Bu yaz yüzde 66 ile en fazla yağış azalmasının tespit edildiği Marmara Bölgesi'nde ise son 21 yılın en düşük yağışı ölçüldü.

Türkiye'de yaz yağışları yüzde 9 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, ülkede uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması 64 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de topraklara bu yaz 58,4, geçen yıl yaz mevsiminde ise 82,9 milimetre yağış düştü.

Buna göre Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 9, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 azaldığı hesaplandı.

Bu yaz, yağışlar Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde artarken, diğer bölgelerde azaldı.

En fazla azalma Marmara'da

Yaz yağışlarında en fazla azalma yüzde 66 ile Marmara Bölgesi’nde kaydedildi. Marmara Bölgesi’nde son 21, Ege Bölgesi’nde son 12 ve Karadeniz Bölgesi’nde son 11 yılın en düşük yaz yağışı kayıtlara geçti.

Yaz yağışları Bursa, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ile Adıyaman çevrelerinde normallerine göre yüzde 80’den fazla azaldığı belirlendi.

Erzincan, Tunceli, Erzurum, Giresun ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yüzde 60’tan fazla arttı.

En fazla yağışı Rize aldı

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 398 milimetre Rize’de, normaline göre en fazla artma yüzde 59 ile Giresun ve Tunceli’de, en az yağış 3.6 milimetre ile Şanlıurfa’da, normaline göre en fazla azalma ise yüzde 58 ile Edirne’de kaydedildi.

Mevsim yağışları Edirne’de son 59, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale’de ise son 21 yılın en düşük seviyesinde yaşandı.

2024 yaz mevsiminde yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler 2024 Yaz Mevsimi (mm) Normal (mm) 2023 Yaz Mevsimi (mm) Normaline Göre Değişim (%) Geçen Yıla Göre Değişim (%)
Marmara 28,6 83 67,5 66 azalma 58 azalma
Ege 34,6 47,7 82,4 28 azalma 58 azalma
Akdeniz 41 37,3 58,2 10 artma 30 azalma
İç Anadolu 54,1 57 83,4 5 azalma 35 azalma
Karadeniz 125 132,6 179,4 6 azalma 30 azalma
Doğu Anadolu 66,1 55,5 58,4 19 artma 13 artma
Güneydoğu Anadolu 5,5 11,8 5,4 54 azalma Normali civarında
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