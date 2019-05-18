Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilen iftar programında bir araya gelen yüzlerce Türk ve Suriyeli, yapılan duanın ardından oruçlarını açtı.

"Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ramazan çok daha güzel yaşanıyor"

İftarın ardından konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, katılımcıların ramazan ayını tebrik etti.

Ramazan ayının "peygamberler şehri" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da çok daha güzel yaşandığına dikkat çeken Beyazgül, "Ramazan ayı, beraberliğimizin ve birlikteliğimizin örneğini sergilediğimiz en güzel günleri bizlere yaşatır. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da yaşatmaya gayret gösterdiğimiz Halil İbrahim Sofrası'nda bugün bizlerle birlikte iftar yapan tüm konuklara teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, şair-yorumcu Dursun Ali Erzincanlı ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA