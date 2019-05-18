Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gazbir-Gazmer İftar Programı'nda konuştu.

Dönmez, Trakya'da 300 bin hanenin 10 yıllık ihtiyacına denk gelecek doğal gaz keşfinin ardından başka bir önemli gelişme daha yaşandığını söyledi.

"Çalışmaların ardından rezervin miktarı ortaya çıkacak"

Bakan Dönmez "Yine Trakya bölgemizde özel sektör tarafından yapılan çalışmalarda doğal gaz emaresine rastlandı. Ancak, şu anda kesin bir rakamdan söz etmek zor. Testler ve gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra buradaki rezervin miktarı da ortaya çıkacak." dedi.

Kaynak: TRT Haber