Giresun'da dün İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun güvenlik güçlerine teslim olması sonrası yapılan araştırmada, söz konusu teröristin 2007 yılında örgüte katıldığı ve 2014'ten itibaren de bölücü örgütün Karadeniz açılım grubunda yer aldığı belirlendi.

Güvenlik güçleri terör örgütüne hareket alanı bırakmadı

Terörist Düdükkanlu, güvenlik güçlerine verdiği ilk ifadede, son beş yılda Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'de bir çok eyleme katıldığını itiraf etti.

İfadesinde, kış dönemini Espiye kırsalında "Aras" kod adlı Aras Bilgin isimli teröristle yaptıkları sığınakta geçirdiklerini, son dönemde yiyecek bulmakta zorlandıklarını anlatan Düdükkanlu, güvenlik güçlerinin artan operasyonları nedeniyle rahat hareket edemediklerini ve çaresiz kaldıklarını aktardı.

Düdükkanlu, ayrıca terörist Bilgin ile teslim olma konusunda kavga ettiklerini ve kabul etmemesi üzerine kendisinden ayrıldığını söyleyerek, Espiye kırsalında güvenlik güçlerine teslim olduğunu anlattı.

2 sığınak ile 5 yiyecek deposu

Giresun İl Jandarma Komutanlığında sorgusu süren Düdükkanlu'nun ifadesi doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, Espiye ve Doğankent ilçeleri kırsallarında teröristlerce kullanılan 2 sığınak ile 5 yiyecek deposu tespit etti.

Bu sığınak ve depolardaki aramalarda silahlar, patlayıcıların yanı sıra yaşam malzemeleri de elde edildi.

Kaynak: AA