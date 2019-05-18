Uzun yıllar kendi hakikatinden uzak yaşamıştı. Suça karışmış, cezaevine düşmüştü. Ama onun mahkumluğu, bambaşka bir hikayenin kapısını araladı.

Bir hükümlünün hayatı, cezaevinde açılan "Kuran-ı Kerim'i Öğrenme Kursu" ile değişti.

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Kur'an eğitimine sıfırdan başlayan hükümlü, kutsal kitabın tamamını ezberlemeyi başardı.

"Kim derdi ki, cezaevi benim rabbimle buluşma noktam olacaktı? Şerre hayrı gizleyen, emrini önce zihnime sonra gönlüme nakşeden rabbime sonsuz şükürler olsun."

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Buralar bir nevi, tabii bir ceza çekme yönü adaletin tesisi yönünden var ama aynı zamanda da birer eğitim yuvası haline gelmesinin faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Hafız olan hükümlü tarifsiz duygular içinde olduğunu belirterek, "Bırakın hafızlık kelimesini, 'elif' 'be'yi bile bilmeyen ben şimdi rabbimin izniyle kuranı zihnimde taşımakla şereflendim."

Hükümlü için cezaevinde "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi. Cübbesini ise, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen giydirdi. O, arkadan gelen kardeşlerine yol gösterdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 3 hükümlünün daha hafızlık için çalıştığını söyleyerek, "Bugün bir tanesinin icazet törenini gerçekleştireceğiz, inşallah en yakın zamanda ikincisini ve sıra diğerleri olacak." diye konuştu.

Tören, hafız olan ve hafızlığa çalışan hükümlülere hediye takdimi ile sona erdi.

Kaynak: TRT Haber