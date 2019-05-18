Tel Rıfat 3 yıldır terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında.
Bölgedeki inlerinden çıkan teröristler, Bab'ın batı kırsalındaki Abla ve Hazvan bölgelerinde bulunan tarım arazilerini kundakladı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü, tarlalarda büyük hasar oluştu.
Bölgeden Fırat Kalkanı Harekatının yapıldığı güvenli alana teröristler zaman zaman sızma girişimde bulunuyor. Özgür Suriye Ordusu, bu girişimleri püskürtüyor.
Yerel kaynaklara göre 18 terörist etkisiz hale getirildi
Son olarak Ayn Dakka kırsalında teröristlerle ÖSO askerleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 ÖSO askeri öldü, yerel kaynaklar 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri, obüs ve tanklarla sızma girişiminin yapıldığı bölgeyi ateş altına aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinden yazılı açıklama yaptı.
"Fırat Kalkanı bölgesinde görevli unsurlarımıza Tel Rıfat'taki PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırıya bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
Haber: Bülent Çulcuoğlu
Kamera: Bülent Serin
Kurgu: Sema Yamanbahar