Türkiye'yi gezen Amerikalı öğrenciler tecrübelerini anlattı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen ve bin kişilik kotası olan 2018 Türkçe Yaz Okulu Programı’na dünya genelinde 150 bin civarında başvuru yapıldığı belirtildi.

Programa katılan Çin asıllı Amerikalı bir öğrenci, Dünya Tarihi Bölümü öğrencisi olduğunu ve Türkçe diline merak sardığını söyledi.

“Türk insanının ne kadar misafirperver olduğuna şahit oldum”

Gezinin, kişisel ve akademik bakımdan kendisine büyük bir tecrübe kattığını dile getiren öğrenci, "Birçok kültüre ait izler ve tarihi yapılar gördüm. Bunun yanı sıra Türk insanının ne kadar cana yakın ve misafirperver olduğuna şahit oldum. Tüm bunlar için Yunus Emre Enstitüsü’ne minnettarım." dedi.

Türkiye'de Erzurum'da kaldığını ve geçirdiği süre boyunca 15 Temmuz hain darbe girişimini de araştırdığını aktaran Çinli öğrenci, "Silahlı askerlere ve araçlara karşı halkın kendi kendine organize olup darbenin önüne geçmesi oldukça ilginç ve takdir edilesi bir durum. O gece hakkında birçok dokunaklı hikaye dinledim." ifadelerini kullandı.

“Amacımız ülkemizin değerlerini insanlara bir şekilde yansıtmak”

Güney Afrika asıllı Amerikalı bir öğrenci de gezinin kendi hayatında büyük bir yer ettiğini vurguladı.

Özellikle Türk mutfağı, tarihsel zenginliği ve insanının eşsiz olduğunu belirten öğrenci, "Bunları yaşamanın karakterime olumlu katkılar yaptığına eminim." diye konuştu.

YEE Washington Şube Müdürü Halid Bulut ise programa alınan bin öğrencinin 20'sinin ABD'den gönderildiğini ve Türkiye deneyimlerini duymak adına tekrar bir araya geldiklerini aktardı.

Bulut, şunları kaydetti:

"Öğrenciler ve bizim için güzel bir imkan. Bizim anlatacak, öğrencilerin ise alacakları hikayelerimiz var. Amacımız ülkemizin değerlerini insanlara bir şekilde yansıtmak. Yunus Emre Enstitüsünün de en temel amacı bu: Siyasi düzlemde yaşanan her türlü probleme rağmen insani düzlemde her dünya vatandaşına Türkiye'nin, Türk tarihinin ve Türk kültürünün zenginliklerine dair bu mesajı en doğru şekilde iletmek. Yumuşak güç bağlamında her türlü enstrümanla tanışan bu öğrencilerin geri dönüşlerinden çok memnunuz. Bunların ilerleyen zamanlarda çok güzel bir geri dönüş sağlayacağına inanıyoruz."

