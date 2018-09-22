Kocaeli'de öğrencileri taşıyan midibüs devrildi: 2 ölü, 16 yaralı

Kocaeli Körfez'de sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, öğrencilerden 13 yaşındaki Necati Enes S. olay yerinde yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan öğretmen Tufan B. (27), burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama, Derince Eğitim ve Araştırma, Körfez Devlet ve Gebze Fatih Devlet hastaneleri ile özel bir hastaneye kaldırılan 16 yaralının tedavisi sürüyor.

Bu arada, kazadan 3 kişinin de yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Aracın kaldırılmasının ardından bölgede ulaşım normale döndü.

Bu arada, midibüsün İstanbul'a gitmek üzere Aksaray'dan yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA