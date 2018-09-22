İzmir Saat Kulesi mor renge büründü

Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Saat Kulesi, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla mor renkle ışıklandırıldı.

Gün nedeniyle Geriatri Bilimleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık ve dernek üyeleri saat kulesinin önünde basın açıklaması yaptı.

Zatürre aşısının önemine dikkat çekildi

Işık, 21 Eylül tarihinin uzun yıllardır hastalığa dikkati çekmek için "Dünya Alzheimer Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Bugüne özel olarak İzmir Saat Kulesi'nin hastalığın evrensel rengi olan mor renkle ışıklandırıldığını aktaran Ahmet Turan Işık, "İzmir bu konuda farkını bir kez daha ortaya koydu. Alzheimer yıkıcı bir hastalık. Beraberinde enfeksiyonları, beslenme problemlerini oluşturuyor. Bu yılki pankartlarımızda, bu hastalarda enfeksiyon riskini önlemek için zatürre aşısının önemine dikkati çekiyoruz." dedi.

Işık, alzheimer hastalığında erken tanının çok önemli olduğunu, hastalıktan korunmak için yapılması gereken en önemli şeyin sağlıklı yaşlanmak olduğunu ifade etti.

Saat Kulesi'nin mor renge büründüğünü gören vatandaşlar, kentin sembolünün fotoğraflarını çekti.

Kaynak: AA