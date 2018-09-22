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Otomobille birlikte çalınan duktoskopi cihazı bulundu

İstanbul'da içinde meme kanseri teşhisinde kullanılan ve Türkiye'de tek olan "duktoskopi" cihazıyla birlikte çalınan otomobil bulundu, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Otomobille birlikte çalınan duktoskopi cihazı bulundu

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otomobiliyle duktoskopi cihazı çalınan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Bender’in şikayeti üzerine çalışma başlattı. Bender'in "tıklama" yöntemiyle çalınan otomobilinin Pendik Şeyhli Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla, otomobili içindeki duktoskopi cihazıyla ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve hırsızlık şebekesi üyesi olduğu belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: İstanbul, duktoskopi, gözaltı
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