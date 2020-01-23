Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, TRT Haber’de yayınlanan Birinci Sayfa programında Nilgün Balkaç’ın konuğu oldu. Çin'de ortaya çıkan ve şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

"İlk günden beri gerekli mercilerle görüşüyoruz. Sosyal medya sayfamızdan bilgilendiriyoruz. Maske takmaları gerektiğini, canlı pazarların olduğu yerlere gitmemelerini, sıvı jellerinin yanlarında olması gerektiğini söylüyoruz.

Yüksek ateşle karşılaşırlarsa en yakın hastaneye gitmelerini öneriyoruz.

Virüsün bulaştığına dair herhangi bir vaka yok. Şehir karantina altında olduğu için giriş çıkışlar yasak.

Bu hastalığın yayılma noktası Vuhan'daki bir canlı hayvan pazarından yayıldığını biliyoruz. Açıklamalar bu yönde. İlk önce hayvandan insana, sonra insandan insana bulaşır hale gelmiş. Farklı ülkelerde de tespit edilmiş bir virüs. Birçok ülke bu anlamda tedbir alıyor.

Biz Dünya Sağlık Örgütünün bu anlamdaki açıklamalarını takip ediyoruz. Şu an bunu seviye olarak level 1 olarak görmekte. Bunlar devreye girdiği zaman bu tahliyeler, tedbirler söz konusu olacak. Bunun daha üst noktalara tırmanmamasını temenni ediyoruz."

Ayrıntılar geliyor...