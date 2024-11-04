Türkiye'nin gölleri kuruyor: Uydu görüntüleriyle 40 yıllık değişim

Son yıllarda artan iklim değişikliği nedeniyle göllerin su seviyelerinde önemli değişimler yaşanıyor.

Yağış, sıcaklık ve buharlaşma başta olmak üzere çeşitli iklim etkenleri göllerin seviyelerinde belirli dönemlerde artış ve azalmalara neden oluyor. Bazı göllerde ise kuraklık geri dönülemez seviyelere ulaştı… Debisi küçük olan göller ya tamamen kurudu ya da su seviyesi yarıya indi.

Bu durum özellikle göller yöresinde daha net bir şekilde görülüyor. Akşehir, Eber, Dünde, Suğla, Eğirdir, Beyşehir, Yağışlı, Karataş, Burdur, Acıgöl ve Tuz Gölü başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'ndeki göllerde durum vahim. Son 40-45 yıllık zaman diliminde göllerdeki değişim uydu görüntülerine de yansıdı, işte onlardan bazıları…

Beyşehir Gölü

İçerisinde 33 farklı boyutta adacık bulunan Beyşehir Gölü, Anadolu’nun en büyük tatlı su gölü. Türkiye’nin de üçüncü büyük gölü olan Beyşehir, endemik bitki türü ve balık çeşitliliğiyle yöre halkı için önemli geçim kaynaklarından biri.

Bazı bölgelerinde derinliğin 21 metreden 5 metreye kadar düştüğü gölün yıllar içerisindeki değişimi…

Burdur Gölü

Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan Burdur Gölü'nde su seviyesi 851 metre ile en yüksek düzeye ulaştığı 1970’den bu yana 20,29 metre düştü. Gölün hacmi 54 yılda yüzde 47 geriledi.

Acıgöl

Afyonkarahisar ve Denizli sınırında yer alan Acıgöl, koruma altına alınan göllerden biri. Son 40 yılda su seviyesi yarı yarıya düşen Acıgöl, kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yarışlı Gölü

Göller Yöresi'nde yer alan Yarışlı Gölü, kısmen kuruyan göllerden biri. Dönem dönem flamingolara da ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü’nün son 40 yıldaki değişimi…

Eber Gölü

Afyonkarahisar’ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü, çeşitli kuş ve balık türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölde suyun derinliği bir dönem 24 metreydi, 2021’de 1 metreye kadar düştü.

Göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan göl, her yaz tamamen kuruma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Düden Gölü

Konya'nın Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda ve Tuz Gölü'nün kuzey batısında yer alan, "kuş cenneti" olarak da bilinen Düden Gölü neredeyse tamamen kuruyan göllerden biri.

Akşehir Gölü

Konya'daki Akşehir Gölü, kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kurumaya yüz tuttu.

Tuz Gölü

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını sağlayan ve ikinci en büyük göl: Tuz Gölü.

Son 40 yıllık uydu görüntüleri karşılaştırıldığında, Tuz Gölü’nün debisindeki gözle görülür bir küçülme var.

Karataş Gölü

Su kuşlarının önemli beslenme alanlarından olan ve tarımsal sulamada da kullanılan Burdur’un Karamanlı ilçesindeki Karataş Gölü, şiddetli kuraklıktan en fazla etkilenen yerlerden.

2021 yazında tamamen kuruyan ve sonrasında kısmen su tutan gölün son hali uydu fotoğraflarında.

Suğla Gölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Suğla Gölü, çevresindeki tarım arazilerini beslerken, balıkçılığa olanak tanıyan türlere de ev sahipliği yapıyor. Gölde, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle zemin ortaya çıktı.

Meke Gölü

Akşehir Gölü'yle aynı sonu paylaşan bir diğer göl ise Meke Gölü… Türkiye’nin krater göllerinden biri olan Meke Gölü, kuraklığın etkisiyle tamamen kurudu. Öncesinde su yüksekliği 5-6 metreyi bulan gölde artık bir avuç su dahi yok…