Hac kayıtları 15 Kasım'a kadar yapılabilecek

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, yaptığı açıklamada, hac ve umre ile alakalı bütün iş ve işlemleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca yapıldığını belirtti.

Bu Kurulun, Diyanet İşleri Başkanı, 7 bakan yardımcısı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) temsilcisinden oluştuğunu anımsatan Bircan, şunları söyledi:

"Her yıl bu Kurulumuz birkaç defa hem hac için hem de umre için toplandıktan sonra birtakım kararlar alır. Bunlardan bir tanesi de 2025 yılı kararlarıydı. Bu kararlar çerçevesinde vatandaşlarımızdan ilk defa başvurmak isteyenlerin ön kayıtlarını aldık. Daha önceden kayıt yaptıran vatandaşlarımızın kayıtlarını güncellemelerini e-Devlet'ten yapmalarını istedik. Yaklaşık 2,5 ay süre boyunca vatandaşlarımız bu kayıt işlemlerini bitirdi. Gelinen noktada, 31 Ekim 2024'te Başkanlığımız Konferans Salonu'nda, basınımızın, noterimizin huzurunda bir kura çektik."

Bircan, hac kesin kayıt işlemleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Öncelikle vatandaşlarımızın kayıtlarını yapabilmeleri için e-Devlet'e girmeleri ve buradan 'kesin kayıt yaptırabilir' belgesini almaları zorunludur. Bu belgeyi aldıktan sonra kanun gereği ülkemize sağlanan kotanın yüzde 40'ı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayan acenteler tarafından, yüzde 60'ı ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kullanılmaktadır. Vatandaşlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımızı tercih edecek yahut da bizlerle sözleşme imzalayan seyahat acentelerini tercih edecekler ve kayıtları için belge alacaklar. Burada iki durum vardır, istemeleri halinde kesin kayıtlarına e-Devlet'ten devam edebilirler ya da kesin kayıt belgesini aldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı için il müftülüğümüze başvurmaları, eğer seyahat acentemizi tercih etmişlerse ilgili acenteye başvurarak kesin kayıtlarını tamamlayabilirler."

Tercih noktasında vatandaşların dikkat etmesi gereken birkaç hususun olduğuna dikkati çeken Bircan, normal konaklama ve yakın mesafe konaklama kategorilerinin de bulunduğunu ve normal konaklamada ikili, üçlü ve dörtlü odanın tercih edilebildiğini bildirdi.

Bircan, "Bizim vatandaşlarımıza tavsiyemiz, özellikle eşli olan kardeşlerimizin ikili odayı tercih etmeleri, ömürde bir defa yapılan ibadetin fiziki anlamda daha rahatlığına kavuşacaklar. Daha sonra bir ücret ödemesi söz konusu. Başkanlığımız ile anlaşmalı bankalar, genel müdürlüğümüzün sayfasında bulunmaktadır. Orada istemeleri halinde paketin tamamını ödeyebilir veyahut da ilk kayıt esnasında yüzde 40'ını, geri kalan yüzde 30'unu 2 Ocak'a kadar ve son taksit olan yüzde 30'unu 16 Şubat'a kadar ödeyebilirler. Bu, vatandaşlarımıza kolaylık olsun diye yapılan bir işlemdir" diye konuştu.

"Hac vizesiz hacca gitmek isteyenler büyük sıkıntılar yaşadılar"

Vatandaşların manevi duygularını istismar etmek isteyenlerin de olduğunu belirten Bircan, şunları söyledi:

"Bu manevi duyguları istismar etmek isteyen bazı kişi, kişiler ya da yetkisiz acenteler bulunmaktadır. Bunlara karşı vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını kendilerinden rica ediyoruz. Vatandaşlarımızın, kendilerine hac kurası çıkıp çıkmadığını öğrenmeleri için e-Devlet'e girmelerini istiyoruz. Eğer kafalarına herhangi bir sorun takıldıysa kayıtlı olduğu il müftülüğüne müracaat ederek kayıtları hakkında bilgi almalarını tavsiye ediyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın o hassas duygularını istismar etmek isteyen bazı kişiler tarafından kötü yollara başvurduklarını biz duyuyoruz, dolandırıldıklarını daha doğrusu. Bu konuda vatandaşlarımızın çok dikkat etmelerini istiyoruz."

Bircan, hac vizesi olmayanların çeşitli yollarla hacca götürülebileceği şeklindeki bazı ilanlarla karşılaştıklarını belirterek, hac vizesi olmadan, "kurasız hac" adı altında bazı kişi ve kuruluşların bazı vatandaşları kandırarak hacca götürme girişimine dikkati çekti.

Hac vizesi olmadan, seyahat vizesi, ticari vize, veya başka vize adı altında hiçbir şekilde hac yapma imkanının bulunmadığını vurgulayan Bircan, şunları söyledi:

"Bunu, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı hem geçen sene hem de bu sene ilan etti. Bu konuda geçen sene acı bir tecrübe var. Birçok kardeşimiz, vatandaşımız bu yolla gitmeye çalıştılar. Ama çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Bu sene de benzer durum olmaması için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu olarak vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmalarını kendilerinden istiyoruz."